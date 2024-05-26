Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Berke Özer, A Milli Takım'ın ilk etap kamp kadrosunda
Giriş Tarihi: 26.5.2024 18:38

Berke Özer, A Milli Takım'ın ilk etap kamp kadrosunda

DHA
Berke Özer, A Milli Takım’ın ilk etap kamp kadrosunda

Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanlarında yer alacak.

35 kişilik geniş kadrosu açıklanan A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı. Açıklanan geniş kadroda yer almayan ancak milli takımın havuzunda yer alan Berke Özer de takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

U15, U16, U17, U19 ve U21 olmak üzere milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi, takımlarıyla son maçlarına çıkacak olan milli futbolcular olması sebebiyle 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Futbol Takımı antrenmanlarında yer alacak. Berke Özer, daha önce A Milli Takım kadrosuna dahil edilmiş ancak karşılaşmalarda görev almamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Berke Özer, A Milli Takım'ın ilk etap kamp kadrosunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA