Bursaspor’un yeni başkanı Enes Çelik oldu

Bursaspor'da heyecanla beklenen Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren Enes Çelik, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda açık oylama ile gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da herkes Enes Çelik'in başkan olması için elini kaldırdı. Yönetimiyle birlikte büyük mutluluk yaşayan Çelik, Bursaspor Kulübü'nün 33. başkanı oldu. 4 bin 74 kongre üyesinden 2 bin 751'inin oy kullanma hakkının bulunduğu Genel Kurul'a 355 üye katılım gösterdi.Başkan Enes Çelik, yaptığı açıklamada, "Öncelikle, Seçimli Olağan Genel Kurulu'muzun Bursaspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir dönemin başlangıcı olmasını da temenni ediyorum. Bursaspor'un 60 yıldan uzun mazisinde inişli-çıkışlı çok süreçler yaşandı. Tüm bu dönemlerde Bursaspor'umuzun başarısı için çalışan yöneticilerimizden, sporcularımıza ve özellikle siz taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunarken, hayatını kaybedenleri de rahmetle anıyorum. Değerli üyelerimiz; hepimizin bildiği gibi tarihimizin mali ve sportif yönden en zor süreci içerisindeyiz. Tabi ki geçmişteki yanlışları araştıracağız ve bileceğiz ama asıl olan 'Geleceği nasıl inşa edeceğiz?' konusudur. Öncelikle mevcut durumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1.5 milyar TL'yi aşan toplam borcumuz Transfer tahtası kapalı 'Bursasporluyum' diyen herkesin hüzne boğulduğu, Süper Lig standartları sahalardan amatör tel örgülü sahalarda oynamak zorunda kalmış Bursasporumuz ağırımıza gitse de bu tabloyu görerek, gelecek inşasına hamasi bir yaklaşımla değil, gerçekçi bir yaklaşımla başlamalıyız. Bunun için birinci olarak büyük bir Bursa dayanışması ve şampiyon Bursaspor inancı ile yola çıkmamız gerekmektedir. Bu büyük Bursa dayanışmasına öncülük eden başta sayın valimiz, sayın büyükşehir belediye başkanımız, bakan ve milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ticaret ve sanayi odası başkanımız, iş dünyamız ve Bursaspor'a gönül verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Çelik'in konuşması şöyle devam etti:"Bursasporlular; ben inanıyorum ki bu dayanışma ile ilgili ilk adım büyük ölçüde gerçekleşmiştir. İkinci olarak sağlamamız gereken, güven ortamının oluşmasıdır. Bursaspor 'dipsiz kuyudur' anlayışıyla değil, 'hesap verir' bir anlayışla yönetilecek. Bu çerçevede Bursa Valiliğimizin himayelerinde açılan 'Yanındayım' isimli hesabımıza kim ne katkı sağlamış, bunların tümünü kuruşu kuruşuna sizlerle paylaşacağız; yani şeffaf bir yönetim vadediyoruz. Üçüncü olarak, bu dönemde biz yöneticilerin ve birlikte yola çıktığımız kurullardaki arkadaşlarımızın kulübümüze hibe olarak katkılarını kongre sonrası kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız. Yani öncelikli olarak taşın altına yöneticilerimiz ellerini koyacaklardır. Evet, büyük bir yükün altındayız. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde kazanan herkes Bursamızın en önemli markası Bursaspor'umuzun yaşadığı bu durumdaki sorumluluktan kaçamaz, kaçmamalıdır. 'Kimin ne imkanı var, potansiyeli nedir?' az çok hepimiz biliyoruz. Biz 'Bu işi 15-20 kişiye havale edelim' hareketini doğru bulmuyoruz. 'Geniş katılımlı' bir anlayışla bu yükün altından 2009'da nasıl kalktıysak, bugün de daha büyük bir dayanışmayla kalkmalıyız. İş dünyamızı bir kez daha 'Yanındayım' kampanyamıza duyarlı olmaya davet ediyorum."Enes Çelik son olarak, "Biz yöneticiler ve iş insanlarımızın yanında taraftarlarımız ve Bursalılardan da beklentimiz; yeni sezon kombine ve formalara bugüne kadar görülmemiş büyük bir ilgi ve destek göstermeleridir. Değerli Bursasporlular; işimiz kongre ile bitmiyor, yeni başlıyor. Zamanımız kısa, işimiz çok. 'Çok konuşan, fotoğraf veren, boy gösteren bir yönetim anlayışı'yla değil, 'Sorunları çözen bir yönetim anlayışı' ile yola koyulacağız. 'Her şey Bursaspor için' anlayışıyla kolları sıvama zamandır. Öte yandan 1 Haziran'da kulübümüzün kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bu çerçevede yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş taraftarımızın başlatmış olduğu bayrak seferberliğinin de artarak devamını diliyorum. Konuşmama son vermeden önce bir ricam olacak. Yarın göreve başlıyoruz. Kulübümüze tebrik amacıyla çiçek gönderme düşüncesinde bulunan bütün kesimlerin de 'Yanındayım' kampanyasına bağışta bulunmaları kulübümüz açısından daha anlamlı olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum 'Allah mahcup etmesin' diyorum" cümlelerini kullandı.Bursaspor'un kongresine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise camiayı heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Bozbey, "Kolay değil, nerelerden nerelere geldik. Bir anda 2010'u düşününce müthiş bir şekilde dünyanın sayılı takımları arasına girmiştik. Ama 2024'te bulunduğumuz yer hepimizi kahrediyor. Ama sevgili Bursasporlular hiç merak etmeyin. Bursaspor, inanın bana adım adım, hemen hemen her sene bir lig atlayarak o muhteşem günlerine dönecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Bursaspor'da doyan ya da doğan herkesin Bursasporlu olması lazım. Herkesin Bursaspor'a katkı ve destek sunması lazım. Bugün tarihi bir gün. 'Bursaspor bu durumdan nasıl kurtulacak?' diye düşününler olarak hep beraberiz. Onun için buradayız. Sizlerle birlikte Bursaspor'un geleceğini bugün burada nasıl her yıl başarılara imza atacağının günü bugün. Sorumluluk alan, Enes Çelik ve yönetimine yürekten tebrik ediyorum. Sinan Bür ve yönetime ne de teşekkür ediyorum. 16-17 yaşındaki çocuklara motivasyon yüklediler" dedi.Bozbey şöyle devam etti:"Enes Çelik başkanlığındaki yönetimimiz yetmez. Bizler de yerel yöneticiler olarak yanında olacağız. Aldıkları kararlara saygı duyarak Bursaspor'u şaha kaldıracağız. Bizler yöneticiler olarak onların işine karışmayacağız. Siyasiler olarak da karışmayacağız. Bizim işimiz değil. Biz onlara destek olup, sahip çıkacağız. Biz kampanyalarına öncülük yapacağız. O zaman Bursaspor, Bursalıların tümünün takımı olacaktır. Bursaspor siyaset üstüdür. Bu yönetimimiz hepimizin desteği ile özlenen günlere geri dönecektir. Bu tarihi günde bu tarihi anları yaşayanlar, önümüzdeki günlerde Bursaspor'la ilgili gülümsemeye başlayacağız. Bursaspor, Bursa'nın bir marka değeridir. Ne zaman Bursaspor düşmeye başladı, Bursa da düşmeye başladı."Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bursaspor Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Varank, "Bursa, Türkiye'nin potansiyeli en yüksek şehirlerinden bir tanesidir. Türkiye'nin marka şehirlerinin başında geliyor. Ben de son seçimlerden itibaren siz değerli hamsilerimizin teveccühle bu markayı nasıl yükseltiriz diye çalışmaya devam ediyorum. Bu şehrin en önemli markası da Bursaspor. Sadece Bursalıların gönlünde değil Anadolu'nun da gönlünde taht kurdu Bursaspor. 2010'da büyük başarıya imza atmış bir futbol kulübü. Bu marka değerimizi eski şanlı günlerine taşımak istiyoruz. Bursaspor'umuzu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam eden bir kulüp haline getirelim. Bunun yolu da birlik olmaktan geçiyor. Bursa'da bir yürüdüğümüzde 'Sayın bakanım Bursaspor'a sahip çıkın' diyorlar. Farklı bir Bursaspor inşa etmeye başladık. Buna da devam edeceğiz. Uludağ OSB'de Enes Çelik'in ne kadar becerikli ve Bursaspor sevdalısı olduğunu net bir şekilde gördüm. Bu ekip Bursaspor'u çok farklı yerlere getirecektir. İş dünyasının da kulübe sahip çıkması lazım. Herkes her konuda taşın altına elini koyacak. Gaziantep'te, Kayseri'de, Konya'da gördüm. İş insanlarının sahip çıkmasıyla neler olabileceğini gördüm. Bursaspor'a da sahip çıkın. Bu takımın önünü hep birlikte açalım. Şampiyon Bursaspor'u tekrar Türkiye'nin gündemine sokacağız" ifadelerini kullandı.Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, kongrede yaptığı konuşmada, "Bursaspor Basketbol takımı eğer başarı sağlıyorsa, bu Bursaspor sayesinde. Biz de basketbol takımı olarak futbol takımı Süper Lig'e çıkana kadar tüm kurumsal kombine gelirimizi Bursaspor'a bırakma kararı aldık. Gerekirse bir maç eksik alırız, bir oyuncu eksik alırız ama yaşasın Bursaspor" dedi.Kongreye katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bursaspor'un bu Genel Kurul'u milat olacak. Yeni yönetim, başarıya ve Süper Lig hedefine kenetlenmiş durumda. Bizler de Bursaspor'un arkasında duracağız. Başka şansımız da yok. Teksas bayrak kampanyası başattı. Biz de ona destek olacağız. Osmangazi Belediyesi olarak da yeni doğan çocuklara Bursaspor forması hediye edeceğiz. Bursasporluluk yeniden çığ gibi büyüyecek" şeklinde konuştu.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise şunları söyledi:"Enes Çelik başkanımı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğa doğru ilerleyen aklı da burada görüyorum. Yeniden Süper Lig'e yükseleceğiz ve şampiyonluğa yürüyeceğiz. Dün de bugün de yarın da Bursaspor'umuzun aynında olacağız. Bursaspor Spor Lisesi için de Vakıfköy'de harekete geçtik. Bu süreç başladı. Müjde veriyorum. Yakında şehirimize kazandıracağız. Bayrak kampanyasına biz de katılıyoruz."Konuşmaların ardından Bursaspor Kulübü'nün 1 milyar 539 milyon 708 bin TL borcu olduğu açıklandı.