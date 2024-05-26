Karagümrük kazandı Pendik küme düştü!

Lige vedası geçen hafta kesinleşen Fatih Karagümrük dün sahasında hedefi kalmayan Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini Markao (42), Ryan Mendes (50) ve Güven Yalçın (90) attı. Konuk ekibin tek sayısı 57'de Soner Aydoğdu'dan geldi.ŞAMPİYONUN belli olacağı Süper Lig'de küme düşecek son takım da netleşecek. İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un lige vedası kesinleşti. Bugünkü son hafta maçlarındaligde kalmak için mücadele edecek., Rize maçında kazanması durumunda Ankaragücü'nün puan yitirmesini ve Konyaspor'un mağlup olmasını bekleyecek., Trabzon deplasmanından 3 puan alması halinde ligde kalacak.evindeki Galatasaray maçından 1 puan dahi alsa lige tutunmayı başaracak.da Pendik karşısında hanesine 1 puan yazdırırsa kendini kurtaracak.bunların yanında 4 takımın Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un sezonu 41 puanda tamamlama ihtimali var.