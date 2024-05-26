Karagümrük kazandı Pendik küme düştü!

Lige vedası geçen hafta kesinleşen Fatih Karagümrük dün sahasında hedefi kalmayan Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini Markao (42), Ryan Mendes (50) ve Güven Yalçın (90) attı. Konuk ekibin tek sayısı 57'de Soner Aydoğdu'dan geldi. Bu karşılaşmadan çıkan sonuç Pendikspor'u da etkiledi. İbrahim Üzülmez'in ekibi Pendikspor'un ligde kalabilmesi için 40 puandaki bir diğer takım olan Ankaragücü'nü puan ve averaj olarak geride bırakması gerekiyordu ancak Karagümrük de işin içine dahil olunca üçlü averajda Pendik'in küme düşmesi kesinleşti.
ATEŞ HATTINDA İNCE HESAPLAR
ŞAMPİYONUN belli olacağı Süper Lig'de küme düşecek son takım da netleşecek. İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un lige vedası kesinleşti. Bugünkü son hafta maçlarında Hatayspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK
ligde kalmak için mücadele edecek.
HATAYSPOR
, Rize maçında kazanması durumunda Ankaragücü'nün puan yitirmesini ve Konyaspor'un mağlup olmasını bekleyecek.
ANKARAGÜCÜ
, Trabzon deplasmanından 3 puan alması halinde ligde kalacak. Aksi halde Hatay'ın puan kaybetmesini gözleyecek.
KONYASPOR,
evindeki Galatasaray maçından 1 puan dahi alsa lige tutunmayı başaracak.
GAZIANTEP FK
da Pendik karşısında hanesine 1 puan yazdırırsa kendini kurtaracak.
TÜM
bunların yanında 4 takımın Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un sezonu 41 puanda tamamlama ihtimali var. Bu durumda devreye 4'lü averaj girecek. 4'lü averajda Konyaspor 11, Hatayspor 9, Ankaragücü 8 ve Gaziantep 3 puana sahip.