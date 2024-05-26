Kylian Mbappe’den Real Madrid cevabı!

Paris Saint-Germain'e kupayla veda eden Kylian Mbappe, Lyon maçının ardından geleceğine ilişkin gelen soruları yanıtladı.



Kylian Mbappe, "Neden Real Madrid'e imza atacağını söylemiyorsun?" şeklindeki soruya, "Çünkü bence yapılacak en iyi şey vedalaşmanızı bitirmek. Tek istediğim iyi bitirmekti. Her şeyin bir zamanı vardır. Yeni kulübümü zamanı gelince açıklayacağım" cevabını verdi.

Mbappe yeni kulübünü EURO 2024'ten önce mi açıklayacağının sorulması üzerine ise, "Henüz bilmiyorum. Hala detaylar var. En önemli şey kazanmak, bu son duyguları yaşamaktı" ifadelerini kullandı.