Şampiyon Galatasaray İstanbul’a geldi

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24'üncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Karşılaşmanın ardından Konya'da büyük sevin yaşayan sarı-kırmızılılar, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 01.15'de İstanbul'a geldi. Kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Kafile daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.
DURSUN ÖZBEK: İYİLER KAZANIR, YİNE ÖYLE OLDU
Havalimanında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bu gece çok mutluyuz. Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Ben bütün taraftarlarımıza bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki sene için de 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum. Çok güzel bir geceydi. Güzel bir maç oynadık. Galatasaray'ı sevenleri mutluluğa boğduğum için ve arkadaşlarımla beraber yaptığımız bütün çalışmaları dikkate alırsak onları sevindirmek bizim için en önemli husustu. Şimdi şampiyonluğu doya doya kutlasınlar. İstanbul'u sarı-kırmızıya boyasınlar istiyorum" dedi.
Şampiyonluk tişörtü ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:
"İyiler kazanır herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla yine öyle oldu. İyiler kazandı."
OKAN BURUK: REKORLAR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Mutluyuz tabii ki. Çok önemli bir maç kazandık. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 102 puanla şampiyonluk yaşadık. Türkiye'de bir ilk. Çok uzun bir süre 11 aya yakın emek verdik. Hem ligde hem de Avrupa'da önemli bir seneydi bizim için. Ben başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz onlar bizlere çok destek verdi. Ama oyuncularımız saha içerisinde ellerinden geleni yaptılar. Çok önemli bir başarı, rekorlar kırdılar. 17 maçlık rekor ve birçok rekor kırdılar. Gol kralı Mauro Icardi. Onu da tebrik etmek istiyorum. O da çok önemli. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.