Şampiyon Galatasaray İstanbul’a geldi

DURSUN ÖZBEK: İYİLER KAZANIR, YİNE ÖYLE OLDU

Havalimanında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bu gece çok mutluyuz. Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Ben bütün taraftarlarımıza bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki sene için de 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum. Çok güzel bir geceydi. Güzel bir maç oynadık. Galatasaray'ı sevenleri mutluluğa boğduğum için ve arkadaşlarımla beraber yaptığımız bütün çalışmaları dikkate alırsak onları sevindirmek bizim için en önemli husustu. Şimdi şampiyonluğu doya doya kutlasınlar. İstanbul'u sarı-kırmızıya boyasınlar istiyorum" dedi.

Şampiyonluk tişörtü ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyiler kazanır herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla yine öyle oldu. İyiler kazandı."