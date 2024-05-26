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Giriş Tarihi: 26.5.2024 22:46

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred'den gelecek sezon için flaş sözler! Takımda kalacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred’den gelecek sezon için flaş sözler! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçeli futbolcu Fred, İstanbulspor galibiyeti sonrası geleceği hakkında glaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçeli futbolcu Fred, 6-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fred, "Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu. Sakatlıklar, cezalar... Benim de haksız şekilde cezalı duruma düşürüldüğüm durum oldu.'' dedi.

Yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili ayrıca, ''Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum." şeklinde konuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred'den gelecek sezon için flaş sözler! Takımda kalacak mı?
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