SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci, Villarreal ve Sevilla’yı birbirine düşürdü

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci sezon sonunda Sarı-Lacivertlilerden ayrılabilir. İspanyol ekipleri Villarreal ve Sevilla, milli futbolcu ile yakından ilgileniyor. İrfan Can'ın temsilcisi Batur Altıparmak son 1 ay içinde 2 kez İspanya'ya giderek görüşmelerde bulundu. Fenerbahçe'de önümüzdeki ay başkanlık seçimi olduğu için şu anda iç transferle ilgili hamlede bulunulamıyor. Ali Koç veya Aziz Yıldırım'ın başa geçmesiyle birlikte daha somut adımların atılması bekleniyor.

İrfan ayrılma konusunda ısrar ederse mecburen bu yaz satılacak. Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 12 asist yaparak 30 gole katkı verdi. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İrfan Can Kahveci'nin durumu sezon sonu netlik kazanacak. (Takvim)