Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Ryan Kent ayrılıyor! Böyle duyuruldu...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları son sürat devam ediyor. Transferde yıldız isimleri radarına alan sarı-lacivertliler, hedefteki oyuncularla temaslarını sıklaştırdı.



İddiasını güçlendirecek bir kadro kurma hedefindeki Kanarya, transferi erkenden bitirip işini sağlama almak istiyor. Transferde hummal bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.



Sarı-lacivertlilerin birçok yıldızı, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alıyor. Öte yandan gelecek planlarında düşünülmeyen isimlere de birer birer veda edilecek.



RYAN KENT AYRILIYOR!



Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent ile yaz transfer sezonunda yollar ayrılacak. İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı.



"dailyrecord"un haberinde; "Kent, 12 aydan sonra serbest oyuncu olmaya hazır görünüyor ve Fenerbahçe kabusu sona erecek. 27 yaşındaki oyuncu için artık zaman doldu. Türkiye'den ayrılacak" ifadelerine yer verdi.



Fenerbahçe'de 18 resmi maçta forma giyen Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

