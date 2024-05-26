Süper Lig’de 2023-24 sezonunun finali bugün: Buna kalp dayanmaz!

Son haftaya en yakın rakibi F.Bahçe'nin 3 puan önünde giren G.Saray, 24. şampiyonluk için bugün Konya deplasmanında sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım en az 1 puan alması halinde 2023-24 sezonunu zirvede tamamlayıp kupayı kaldıracak. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe karşısında RAMS Park'ta alınan yenilgi moralleri bozarken hafta boyunca yönetim ve teknik heyet yaptığı çalışmalarla takımı kendine getirdi. İki kulüp, tarihlerinde 45 kez karşı karşıya gelirken Cimbom 32 defa kazandı, yeşil-beyazlılar ise 5 defa güldü. 8 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Ev sahibi Konyaspor, kümede kalma savaşında kritik bir noktada. Aklı sahada, kulağı ise rakiplerinin maçlarında olacak. Yeşil-beyazlılara ligde kalmak için 1 puan yetiyor. İç Anadolu ekibi, G.Saray'ı ligde konuk ettiği son 3 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.









Buruk '10'un peşinde!

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. lig şampiyonluğunun kıyısında. Başakşehir ile 2019-2020'de zafere ulaşan Buruk, geçen sezon da G.Saray ile ilk yılında şampiyonluk yaşamıştı. Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (2) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek.

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Kanarya geçen hafta Aslan'ı devirdi, şimdi Kadıköy'de mucizenin peşinde… Cimbom, Konya'da yenilirse, İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde F.Bahçe, tarihindeki 20. şampiyonluğuna ulaşıp 4. yıldızı takacak

G.Saray deplasmanında 1-0 kazanarak şampiyonluk için yeniden ümitlenen Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de taraftarı önünde İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarılacivertliler, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puana odaklanırken sonrasında ise Konyaspor- Galatasaray maçından gelecek sonuca göre hareket edecek.









Kanarya, İstanbulspor'u mağlup ederse, ezeli rakibi de Konya'dan eli boş dönerse 20. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Kadıköy'de Fenerbahçe ile İstanbulspor tarihlerinde 49 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 35 defa Kanarya kazanırken sarısiyahlıların ise 7 galibiyeti var. Ülker Stadı'nda oynanan toplam 26 müsabakada 21 defa gülen sarılacivertliler, 3 kez mağlubiyet yüzü gördü.



Kartal'ın hedefi 6. zafer

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile bu sezon kulüp rekorlarını alt üst ederken evindeki seriyi de 6 maça yükseltmek istiyor. Kadıköy'de son 5 karşılaşmasını da kazanan sarı-lacivertliler daha önce en uzun seriyi Ersun Yanal ile Aralık 2013-Nisan 2014 arasında 8 galibiyet ile yakalamıştı. Kartal bugün kazanırsa bu rekor ile arasında sadece 2 galibiyet kalacak.