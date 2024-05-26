Trabzonspor, sahasında Ankaragücü’nü ağırlıyor! Kritik maçta beraberlik golü geldi

Hafta arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a kaybederek sezonu kupasız kapatan Trabzonspor, Ankaragücü karşısında moral arıyor.

CANLI | TRABZONSPOR 1-1 ANKARAGÜCÜ

GOL | 25' Tasos (P)

GOL | 64' Visca

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Pepe, Trezeguet, Enis.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassong, Ali Sowe.

Konuk Ankaragücü ise olası bir mağlubiyette dahi ligde kalabilir. Zira haftaya 40 puanla giren Ankaragücü, 38 puanlı Atakaş Hatayspor'u önünde yer alıyor. Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında mağlup gelir veya berabere kalırsa Ankaragücü ligde kalacak.

Ancak Hatayspor kazanırsa, Ankaragücü'ne de galibiyet gerekecek. Çünkü iki takım arasındaki ikili averajda Hatayspor önde yer alıyor.