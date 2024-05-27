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Giriş Tarihi: 27.5.2024 11:07 Son Güncelleme: 27.5.2024 11:08

Gaziantep FK taraftarları boğazı inletti! Bünyamin Bozgeyik: Uzun vadede vizyonumuz Avrupa kupaları

Samet YÜKSEL
Gaziantep FK taraftarları boğazı inletti! Bünyamin Bozgeyik: Uzun vadede vizyonumuz Avrupa kupaları

Gaziantep FK taraftarları, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik tarafından tekne turuna çıkarıldı. Gaziantep kulübü ligde kalmanın sevincini doyasıya yaşarken Boğaz Gaziantep FK sesleri ile inledi.

Tekneyi Siyah-Kırmızı bayraklarla donatan taraftarlar, İstanbul halkının büyük ilgisini çekti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'in düzenlediği tur adeta karnavala dönüştü.

Gaziantep FK kulübüne maddi ve manevi desteklerde bulunan Bozgeyik, "Bu taraftar çok daha iyisini hak ediyor. Kümede kalmak için tekne turu değil Avrupa kupalarına katılmak için bu turları yapıp sizlerle birlikte olmak isteriz. Uzun vadede vizyonumuz Gaziantep halkına Avrupa'da başarılar yaşatmaktır" şeklinde ifadelerde bulundu.

Öte yandan Bozgeyik, Gaziantep FK oyuncularına 5'er bin dolar da ligde kaldıkları için prim ödemesinde bulundu.

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Gaziantep FK taraftarları boğazı inletti! Bünyamin Bozgeyik: Uzun vadede vizyonumuz Avrupa kupaları
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