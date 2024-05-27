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Giriş Tarihi: 27.5.2024

Gaziantep FK ve Hatayspor finali iyi yaptı, ligde kaldı

Gaziantep FK ve Hatayspor finali iyi yaptı, ligde kaldı
Süper Lig'in son haftasında puan kaybetmesi halinde küme düşecek olan Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e tutundu. Hızlı başlayan bordo-beyazlılar, 4. dakikada Dele-Bashiru ile öne geçti. 57'de Strandberg sahneye çıkıp 2-0'ı buldu. Rizespor baskısını artırıp geri dönme çabası gösterse de sonuç değişmedi. Hatayspor, ligi 15. sırada tamamlayıp Süper Lig'de 'yola devam' dedi. Lige tutunması için 1 puana ihtiyacı olan Gaziantep FK da deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Son 5 maçta 3 galibiyetle büyük çıkış yakalayan kırmızı- beyazlılar, 33. dakikada Ogün Özçiçek'in vuruşunda savunmaya çarpan topla üstünlüğü buldu. Selçuk İnan'ın takımı, golün ardından rakibini iyi savunup puan kaybına izin vermedi. Puanını 44'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.
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Gaziantep FK ve Hatayspor finali iyi yaptı, ligde kaldı
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