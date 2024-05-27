Gaziantep FK ve Hatayspor finali iyi yaptı, ligde kaldı

Süper Lig'in son haftasında puan kaybetmesi halinde küme düşecek olan Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e tutundu. Hızlı başlayanRizespor baskısını artırıp geri dönme çabası gösterse de sonuç değişmedi. Hatayspor, ligi 15. sırada tamamlayıp Süper Lig'dededi.Son 5 maçta 3 galibiyetle büyük çıkış yakalayan kırmızı- beyazlılar, 33. dakikada Ogün Özçiçek'in vuruşunda savunmaya çarpan topla üstünlüğü buldu. Selçuk İnan'ın takımı, golün ardından rakibini iyi savunup puan kaybına izin vermedi. Puanını 44'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.