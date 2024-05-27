Gaziantep FK ve Hatayspor finali iyi yaptı, ligde kaldı

Süper Lig'in son haftasında puan kaybetmesi halinde küme düşecek olan Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e tutundu. Hızlı başlayan bordo-beyazlılar, 4. dakikada Dele-Bashiru ile öne geçti. 57'de Strandberg sahneye çıkıp 2-0'ı buldu.
Rizespor baskısını artırıp geri dönme çabası gösterse de sonuç değişmedi. Hatayspor, ligi 15. sırada tamamlayıp Süper Lig'de 'yola devam'
dedi. Lige tutunması için 1 puana ihtiyacı olan Gaziantep FK da deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Son 5 maçta 3 galibiyetle büyük çıkış yakalayan kırmızı- beyazlılar, 33. dakikada Ogün Özçiçek'in vuruşunda savunmaya çarpan topla üstünlüğü buldu. Selçuk İnan'ın takımı, golün ardından rakibini iyi savunup puan kaybına izin vermedi. Puanını 44'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.