Gollerin efendisi

Türkiye'ye geldiğinde dünyayı ayağa kaldıran Mauro İcardi, attığı gollerle de Aslan'ı ikinci şampiyonluğuna taşıdı. Arjantinli yıldız, Konya deplasmanında bulduğu iki golle şampiyonluk kilidini açarken bu sezon ligde 25 gole ulaşarak 2023-24 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
F.Bahçeli Edin Dzeko 21 golde kalarak krallık yarışını ikinci sırada bitirdi. İcardi, sarı-kırmızılı forma ile iki sezonu geride bırakırken toplamda ise tam 53 gole ulaştı.
Tangocu, gollerinin yanı sıra da 19 asist ile skor katkısını omuzlayan isimlerden oldu. İcardi ayrıca Konyaspor'a karşı şanssızlığına da son verdi.
Yıldız oyuncu ligde ikiden fazla karşılaştığı takımlar arasında Karagümrük ve Konya'yı boş geçmişti. Ancak dün bu gidişata da nokta koydu. 31 yaşındaki forvet 2014-15'te 22, 2017- 18'de 29 golle İnter forması ile İtalya'da gol krallığına ulaşırken, bu sezon da 25 golle Süper Lig'de zirveye çıktı.
ACABA KADIKÖY'DE NASIL KUTLUYORLAR!
İcardi karşılaşma sonrası mutluluğunu dile getirdi. Sarı-kırmızılı takıma para için gelmediğinin altını çizen Arjantinli yıldız, "Milyonlarca Euro'luk teklifler geldi ama ben buraya para için gelmedim, şampiyonluk için geldim.
Erden Timur'a da teşekkür ediyorum beni ikna ettiği için" dedi. İcardi, derbide kendilerini yenen F.Bahçe'ye de göndermede bulundu: "Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar.
Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız."