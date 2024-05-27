Gollerin efendisi

Türkiye'ye geldiğinde dünyayı ayağa kaldıran Mauro İcardi, attığı gollerle de Aslan'ı ikinci şampiyonluğuna taşıdı. Arjantinli yıldız, Konya deplasmanında bulduğu iki golle şampiyonluk kilidini açarkenF.Bahçeli Edin Dzeko 21 golde kalarak krallık yarışını ikinci sırada bitirdi. İcardi, sarı-kırmızılı forma ileTangocu, gollerinin yanı sıra da 19 asist ile skor katkısını omuzlayan isimlerden oldu.Yıldız oyuncu ligde ikiden fazla karşılaştığı takımlar arasında Karagümrük ve Konya'yı boş geçmişti. Ancak dün bu gidişata da nokta koydu.İcardi karşılaşma sonrası mutluluğunu dile getirdi. Sarı-kırmızılı takıma para için gelmediğinin altını çizen Arjantinli yıldız,Erden Timur'a da teşekkür ediyorum beni ikna ettiği için" dedi. İcardi, derbide kendilerini yenen F.Bahçe'ye de göndermede bulundu:Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız."