Okan Buruk’tan tarihi şampiyonluk! Şenol Güneş’i geride bıraktı...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, dün deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 102 puanla rekor kırarak 24. şampiyonluğunu kazandı.
OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'ı üst üste iki sezon mutlu sona ulaştıran teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir'le birlikte şampiyonluk sayısını 3'e çıkardı. Beşiktaş'ı 2 kere mutlu sona ulaştıran Şenol Güneş'i geçen Buruk, üç büyük kulüple üç şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli'yi yakaladı.
G.Saray'da ise 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'in ardından kulübün efsanelerinden iki kez zafere ulaşan Gündüz Kılıç'a da şampiyonluk sayısında yetişti.