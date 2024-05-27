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Giriş Tarihi: 27.5.2024 07:31 Son Güncelleme: 27.5.2024 07:50

Okan Buruk'tan tarihi şampiyonluk! Şenol Güneş'i geride bıraktı...

Okan Buruk’tan tarihi şampiyonluk! Şenol Güneş’i geride bıraktı...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak 24. şampiyonluğuna ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk, 3. şampiyonluğunu alıp Şenol Güneş’i geçti. Başarılı çalıştırıcı, bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, dün deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 102 puanla rekor kırarak 24. şampiyonluğunu kazandı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ı üst üste iki sezon mutlu sona ulaştıran teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir'le birlikte şampiyonluk sayısını 3'e çıkardı. Beşiktaş'ı 2 kere mutlu sona ulaştıran Şenol Güneş'i geçen Buruk, üç büyük kulüple üç şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli'yi yakaladı.

G.Saray'da ise 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'in ardından kulübün efsanelerinden iki kez zafere ulaşan Gündüz Kılıç'a da şampiyonluk sayısında yetişti.

Öte yandan Okan Buruk, bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. Deneyimli çalıştırıcı, G.Saray'ın başında çıktığı maçların %82'sinden zaferle ayrıldı.

DEJAVU

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından Mauro İcardi'nin Okan Buruk'u sırtına aldığı anlar büyük yankı yapmıştı. Bu sezon da dejavu yaşandı ve Icardi, maçın ardından yine Okan Buruk'u omuzlarına alarak şampiyonluğu kutladı.

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Okan Buruk'tan tarihi şampiyonluk! Şenol Güneş'i geride bıraktı...
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