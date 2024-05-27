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Giriş Tarihi: 27.5.2024 10:34 Son Güncelleme: 27.5.2024 10:37

Szymanski ve Tadic, Alex'ten sonra bir ilki başardı!

Szymanski ve Tadic, Alex’ten sonra bir ilki başardı!

Derbi moraliyle bir mucize bekleyen Fenerbahçe, Galatasaray kazanınca hedefe ulaşamadı. İstanbul'u 6-0 yenen sarı-lacivertliler, 99 golle sezonun en çok gol atan takımı oldu. 99'la kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı ama 10 yıllık özlemi yine bitiremedi. Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Fenerbahçe'de Szymanski ve Tadic, Alex'ten sonra Fenerbahçe'de bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 99 puanla kulüp rekorunu kırsa da şampiyonluk için yeterli olamadı. İstanbulspor'u dün 6-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım sezonu ikinci sırada tamamladı ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 2. ön eleme oynamaya hak kazandı.

SZYMANSKI VE TADIC ALEX GİBİ

Dzeko (pen), Szymanski, Tadic, Samuel, Serdar Dursun ve King dün İstanbulspor ağlarını havalandıran isimler oldu. Szymanski 137 gün sonra ligde gol sevinci yaşarken Tadic'le birlikte Alex de Souza'dan (2010-11 / 28 gol- 14 asist) sonra hem gol hem de asistte sezonu çift rakamda bitiren Fenerbahçeli futbolcular oldu. Tadic, 10 gol-14 asist, Szymanski 10 gol-11 asistle başarılı bir sezona imza attı.

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Szymanski ve Tadic, Alex'ten sonra bir ilki başardı!
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