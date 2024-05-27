Szymanski ve Tadic, Alex’ten sonra bir ilki başardı!

SZYMANSKI VE TADIC ALEX GİBİ

Dzeko (pen), Szymanski, Tadic, Samuel, Serdar Dursun ve King dün İstanbulspor ağlarını havalandıran isimler oldu. Szymanski 137 gün sonra ligde gol sevinci yaşarken Tadic'le birlikte Alex de Souza'dan (2010-11 / 28 gol- 14 asist) sonra hem gol hem de asistte sezonu çift rakamda bitiren Fenerbahçeli futbolcular oldu. Tadic, 10 gol-14 asist, Szymanski 10 gol-11 asistle başarılı bir sezona imza attı.