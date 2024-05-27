Szymanski ve Tadic, Alex’ten sonra bir ilki başardı!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 99 puanla kulüp rekorunu kırsa da şampiyonluk için yeterli olamadı. İstanbulspor'u dün 6-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım sezonu ikinci sırada tamamladı ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 2. ön eleme oynamaya hak kazandı.
SZYMANSKI VE TADIC ALEX GİBİ
Dzeko (pen), Szymanski, Tadic, Samuel, Serdar Dursun ve King dün İstanbulspor ağlarını havalandıran isimler oldu. Szymanski 137 gün sonra ligde gol sevinci yaşarken Tadic'le birlikte Alex de Souza'dan (2010-11 / 28 gol- 14 asist) sonra hem gol hem de asistte sezonu çift rakamda bitiren Fenerbahçeli futbolcular oldu. Tadic, 10 gol-14 asist, Szymanski 10 gol-11 asistle başarılı bir sezona imza attı.