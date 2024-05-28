SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Yaremchuk transferinde kritik hafta

Paul Onuachu'yu kadroda tutmak isteyen ancak bugüne kadar Southampton ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkartamayan Trabzonspor, İngiliz ekibine yeni bir kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak Premier Lig'e yükselen Southampton, Nijeryalı forveti kiralamayı düşünmüyor. Direkt satış opsiyonunun üzerinde duruyor. İstedikleri rakamın 15 milyon Euro olması ise işleri hayli zorlaştırıyor. Trabzonspor, golcü transferinde yeni rotasını netleştirmiş durumda.

Fırtına'nın listesindeki 1 numaralı hedef Roman Yaremchuk'tu... Ukraynalı forvet ile görüşmeleri birkaç haftadır yoğun şekilde sürdüren Trabzonspor, kulübü Club Brugge'la da pazarlıkları hızlandırdı. Bordo-Mavili yönetim, bu hafta transferi anlaşma noktasına getirmeyi hedefliyor. Yaremchuk'u kiralık olarak değil, direkt bonservisiyle almak isteyen Fırtına, Belçika ekibiyle yoğun temas halinde.

VALENCIA'DA KİRALIKTI

Yaremchuk'la yapılan görüşmelerde ise önemli mesafe katedildi. 28 yaşındaki yıldız, Trabzonspor'un ilgisine pozitif bakıyor. Hatta teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği Yaremchuk ile geçtiğimiz haftalarda bizzat görüntülü bir konuşma yaptığı öğrenildi. Sezonu kiralık olarak Valencia'da tamamlayan 1.91'lik santrfor, La Liga'da 25 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmıştı. (Fanatik)