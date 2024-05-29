TFF’den dev proje

Türkiye Futbol Federasyonu, temiz enerji üretme hedefi kapsamında dev bir projeye imza attı. Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıylaMalatya'da 33 bin metrekarelik alanda 2.6 megawatt güce sahip bir santral kurulacağı açıklandı. Büyükekşi, "6 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 4.5 milyon kilowatt üretim öngörülüyor. TFF'nin elektrik üretimini bundan sonra temiz enerjiden sağlayacağız. Üretilecek yeşil enerjinin büyüklüğü,"TFF'nin başta Riva olmak üzere Beylerbeyi, Levent ile 14 bölge müdürlüğündeki kamp ve tesislerinin tamamı temiz enerjiye kavuşacak.dedi. Günay ise "Türkiye olarak bu alanda çok şanslı bir ülkeyiz. Hem güreş hem de rüzgar enerjisi potansiyelinde Avrupa'da ikinci durumdayız. Bu santralin yapılması sırasında TFF herhangi bir maddi yük üstlenmiyor. İlgili şirket, GES'i kuracak. Şirket 6 yıl sonra TFF'ye devredilecek" ifadelerini kullandı.