Jose Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na ret!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya olacak.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı. Dün de Fenerbahçeli kongre üyeleriyle bir araya gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, vaatleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun haftaya geleceğini söyleyerek şunları kaydetti: "Mourinho, ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık. Arkadaşlarımız menajeriyle görüştü, bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. İstanbul'a getireceğim. Transferi Jose Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim."

MOURINHO, FERDİ'Yİ TAKIMDA İSTİYOR

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik adam, devlerin peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalmasını istediği iddia edildi. Akşam'ın haberine göre, Avrupa'ya transfer olması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nu Mourinho ikna edecek.