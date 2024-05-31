SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a yeni 6 numara: Gustavo Hamer

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarının startını verdi. Sarı-Kırmızılılar, orta sahasını daha da güçlendirmek için arayışlara girdi. Hedefteki isimlerden biri de İngiliz ekibi Sheffield United'ta forma giyen Gustavo Hamer... Cimbom, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile ilk teması kurdu.

17.3 MİLYON EURO VERDİLER

Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha planlandı. Bu transferi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok istediği öğrenildi. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon Euro'ya transfer olan Gustavo Hamer'in Sheffield United küme düştüğü için takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyen 5 gol atan Hamer, 8 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.

PREMIER LİG EKİPLERİ DE PUSUDA

6 ve 8 numara oynayabilen yıldız futbolcu, sağ bekte de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Hammer için şimdiye kadar 22.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Feyenoord, Dordrecht ve Zwolle'de de forma giydi. Hamer için birkaç Premier Lig takımı da pusuda bekliyor. (Takvim)