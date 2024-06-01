SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan’a onay çıktı

Galatasaray'da bir transfer de orta saha bölgesi için gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde ise Almanya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan ve Barcelona'da oynayan gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan var.

Katalan ekibinden ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki futbolcu için Cimbom harekete geçmeye hazırlanıyor. İlkay'ın ismi teknik direktör Okan Buruk'un önüne getirilirken, tecrübeli hocanın da başarılı oyuncuyu takımda görmeyi istediği ve transferine onay verdiği öğrenildi.

Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İlkay, geçen sezon 51 resmi müsabakada 5 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. Gündoğan için milli arada nabız yoklanacak.