SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da hedef Fofana

Galatasaray'da yeni sezon için Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, orta saha ve sağ bek transferi için düğmeye basıldı. İlk olarak bu bölgelere öncelik verecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın, bu iki bölge için yapacağı hamleleri en kısa sürede sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

Orta saha için hedefteki ismin, Monaco'da forma giyen Youssouf Fofana olduğu belirtildi. 25 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği bildirildi. Piyasa değeri 28 milyon euro olan, ama sözleşmesinin son senesi olması hem de kulübüyle yaşadığı problem nedeniyle gözden çıkarılan Fransız milli oyuncu için 15 milyon euronun gözden çıkarıldığı öğrenildi.

ARSENAL DE TALİP

Fofana'nın İngiliz devi Arsenal'in de gündeminde olması, Galatasaray'ın önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Monaco'nun üç sezon önce Strasbourg'dan 15 milyon euroya transferi olan Fofana'nın, özellikle Cim-Bom'un orta sahasına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olduğu dile getirildi. Yıldız futbolcunu, geride bıraktığımız sezon ligde 32 maçta forma giyerken 4 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. (Milliyet)

