SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi’nin yedeği Simon Banza

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'a hücumda çeşitlilik sağlayabilecek yıldız bir ismin tavsiye edildiği öğrenildi. Bilindiği üzere Galatasaray, hem Mauro Icardi'yi yedekleyebilecek hem de forvet arkasında da oynayabilecek bir futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

Menajerlerin, Cimbom'a Portekiz ekibi Braga'da oynayan ve daha önce de Cimbom ile anılan Simon Banza'yı önerdiği belirlendi. Forvet arkası ile santrforda oynayabilen ve Ligue 1'den Marsilya ile de anılan 27 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

28 GOLE KATKI SAĞLADI, MAÇ KAÇIRMIYOR

Braga formasıyla geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Demokratik Kongolu, 23 gol, 5 de asist katkısı yaptı. Portekiz'den gelen haberlere göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Galatasaraylı kurmaylar, yakında resmi temas kurmayı düşünüyor. 16 milyon Euro değer biçilen Banza profesyonel kariyerinde daha önce Lens ve Famalicao'da da top koşturdu. Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı. Geçen sezon maç dahi kaçırmadı. (Takvim)

