Paul Onuachu’nun alternatifi bulundu!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Paul Onuachu bilmecesi devam ediyor. Oyuncuyu bir sezonluğuna daha kiralamak isteyen bordo-mavili yönetim, oyuncunun alternatifi için de görüşmeler yapıyor.

YENİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Milliyeti'in haberine göre, Onuachu'nun alternatifi için görüşmeler yapan Trabzonspor'un Sheffield United ile sözleşmesi sona eren Oli McBurnie ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İskoç oyuncunun, Premier Lig'de 6 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyduğu, bedelsiz gelecek olmasının da avantaj olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Sheffield United, 2019'da Swansea'dan 19 milyon euroya transfer etmişti. Bir dönem İskoçya Milli Takımı formasını da giyen McBurnie, son dönemde davet almadı.