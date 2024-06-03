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Giriş Tarihi: 3.6.2024 08:56

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, dört koldan hoca arıyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, dört koldan hoca arıyor

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör konusunda yerli-yabancı çok sayıda isim ile görüşüyor. Başkan Hasan Arat ve kurmaylarının, adı sır gibi saklanan yabancı bir teknik adam ile de temasta olduğu iddia edildi.

Yeni sezon için teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, yerli-yabancı çok sayıda isim ile görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin görev aldığı Kara Kartal'da yönetimin hedefi takımı uzun yıllar emanet edeceği ismi bulup ardından buna göre takviyeleri yapmak.

Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın ile Nuri Şahin'in de adı geçerken, başkan Hasan Arat ve kurmaylarının, adı sır gibi saklanan yabancı bir teknik adam ile de temasta olduğu iddia edildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, dört koldan hoca arıyor
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