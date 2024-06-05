Antalyaspor’da Alex de Souza dönemi başlamadan bitebilir

Sergen Yalçın'ın ilk transfer döneminde tahtası kapanan ve takviye yapamayan Antalyaspor'da Alex de Souza ise işini sağlama aldı. Brezilyalı teknik adamın, transfer tahtasının açılmaması halinde sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi olduğu ortaya çıktı. Erkan Eyibil, Amar Gerxhaliu, Gustavo Blanco Leschuk, Fedor Kudriashov ve Sherel Floranus'tan doğan borçlar sebebiyle FIFA'da sonuçlanmış dosyaları bulunan Kırmızı-Beyazlıların bu sorunu aşabilmesi için ilk etapta gerekli olan para miktarı belli oldu. 5 futbolcuyla sorunu çözebilmek için de yaklaşık 1.2 milyon Euro gerekiyor. Akrep, bu borçları temizlemesi halinde transfer için önünde şu an için engel kalmayacak.

YENİ DOSYA AÇILABİLİR

Hali hazırda aleyhine sonuçlanan 5 davası bulunan Antalyaspor'un kapısında en az 2 dosya daha bulunuyor. Geçen sezonun devre arasında sözleşmesini tek taraflı fesih eden Luiz Adriano için yaklaşık 700 bin Euro'luk cezanın kesilmesi bekleniyor. Halen Antalyaspor'un futbolcusu olan ve Kırmızı-Beyazlıları FIFA'ya şikayet eden Sagiv Jehezkel'in de 1 milyon 260 bin Euro'luk bir beklentisi bulunuyor.

BAŞKAN TRANSFER SÖZÜ VERDİ

Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, Alex de Souza'nın imza töreninde transfer engelinin kaldırılacağı sözünü verdi. Transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Boztepe, "Transfer dönemi başlamadan önce transfer engelini kaldıracağız. Bu kadar transfer çalışması, transfer engelini kaldıramamak üzerine olamaz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Sözleşmelerimizi imzalayacağız, engelimizi kaldırır kaldırmaz da lisanslarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildireceğiz" bilgisini paylaştı.

NURİ ŞAHİN DE BEKLİYOR

Aralık ayında Borussia Dortmund'dan gelen teklifi kabul eden ve Antalyaspor ile yollarını ayıran Nuri Şahin'in, halen Akdeniz ekibinden alacaklarını tahsil edemediği ortaya çıktı. 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Alman devine transfer olan Şahin'in, Antalyaspor'dan yaklaşık 800 bin Euro alacağı bulunuyor. Geçtiğimiz ay söz konusu miktar karşılığında çek alan, ancak bunu tahsil edemeyen Şahin'in icra takibi yapma hakkını eline aldığı, ancak Kırmızı-Beyazlılarla olan gönül bağı sebebiyle bu yola başvurmadığı da gelen haberler arasında yerini aldı. (Milliyet)

