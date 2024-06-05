Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho’nun maliyetini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle yaptıkları anlaşmanın maliyetini duyurdu.Mourinho'ya başka teklifler de olduğunu belirten Koç, "Türkiye'den Beşiktaş'la görüştü. Sayın Sadettin Saran'la, Sayın Aziz Yıldırım'la da görüştü. Ama biz bunların hepsinden önce görüştük. Bütün görüşmeleri Mario Branco yaptı. Ama başkaları teklif verirken biz teklif veremezdik. Hem şampiyonluğa koşuyoruz hem de bir hocamız var. Değişiklik yapacak mıyız emin değiliz, son dakikada şampiyon olabilirdik. Bize 'Başkaları teklif verdi, siz ciddi değil misiniz?' dediler. Biz de 'Biz teklif vermeyiz. Sen de hocamız olsaydın, başka birine sen varken teklif vermeyiz' dedik. Lig bittikten sonra tekrar temasa geçildi. Ben de gittim görüşmeler yaptım, birbirimize aklımız yattı" diye konuştu.Mourinho ve ekibiyle yıllık 12 milyon Euro'ya anlaştıklarını aktaran Ali Koç, "Suudi Arabistan'dan olağanüstü bir teklif vardı, kabul etmedi. Dün Aziz Yıldırım 'Bu adam aptal mı, ben 15 verdim nasıl altına kabul etti? O zaman menajerlere açıktan para vermişlerdir' dedi. Bu suç, bu çok ağır bir iddia. 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapmış birinin bizi açıktan para vermekle suçlaması, çok sıkıntılı bir durum. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci'de de yapmıştı. Kulübü kutlayıp iyi bir transfer diyeceğine, bizi Sermaye Piyasası Kurulu'na şikayet etmekle tehdit etti. Beni şikayet etmiyorsun, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ediyorsun. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının özeti buydu. 3 milyon Euro daha az. Sayın Aziz Yıldırım '15 milyon Euro'ya anlaştım' diyor ama biz bütün ekibine yıllık 12 milyon Euro verdik. Aziz Bey'in dediği 15 kendisine mi yoksa ekibiyle birlikte mi bilmiyorum. Ben üzüldüm bu suçlamadan dolayı" ifadelerini kullandı.