Gol yok umut var

Ay-Yıldızlı ekip, İtalya'ya 16. maçında da diş geçiremedi. 5 beraberlik-11 yenilgi yaşadı. Galibiyet hasreti devam etti.F Grubu'nda mücadele edeceği EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak Ay-Yıldızlılar, son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da Polonya ile oynayacak. Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.EURO 2024 geniş listesinde 33 futbolcu yer alırken, 7 kişi ile yollar ayrılacak. 26 kişilik kadro, 7 Haziran tarihine kadar UEFA'ya teslim edilecek.BEŞİKTAŞ'IN genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 82'de Barış Alper'in yerine girip ilk kez A Milli oldu. Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Oğuz Aydın da ilk 11'de sahaya çıkıp bu mutluluğu yaşadı. Montella 6-1 kaybedilen Avusturya karşılaşmasının 11'ine göre 7 değişiklik yaptı. Uğurcan'ın yerine kalede Altay yer aldı. Merih, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu yerlerini Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı ve Barış Alper'e bıraktı.40. dakikada Mateo Retegui ile girdiği mücadelede sağ dizini tutarak yerde kalan ve kalkamayan Ozan Kabak yerini Merih Demiral'a bırakıp sedyeyle sahayı terk etti. İtalyan futbolcular ve tribünler alkışlarıyla büyük acı çektiği görülen oyuncuya moral vermeye çalıştı. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı Ay-Yıldızlı takımda bu sakatlık teknik heyeti ekstra üzdü. Tecrübeli defans oyuncusu kontrol için hemen hastaneye götürülürken net durumu bugün belli olacak. Ozan'ın sakatlığı hakkında Yusuf Yazıcı, "Sakatlığı için üzgünüz. Ben de aynı yerden ameliyat geçirdim. Umarım kötü bir şey yoktur. Ama biraz sıkıntılı gibi duruyordu. O pozisyondan sonra biz de bozulduk" açıklamasını yaptı.Türkiye'nin EURO 2024'te aynı grupta yer aldığı ve 22 Haziran'da ikinci maçındaki rakibi Portekiz, hazırlık müsabakasında Finlandiya'yı 4-2 yendi. Golleri Ruben Dias (17), Jota (45+4) ve Bruno Fernandes (55, 84) attı.