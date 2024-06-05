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Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:03

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Uğurcan Çakır için teklif geldi

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Uğurcan Çakır için teklif geldi

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismi uzun süredir birçok transfer söylentisinde geçiyordu. Milli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen ekip, bu kez somut bir adım atarak Trabzonspor'a resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismi yaz transfer dönemi için birçok önemli ekiple anılıyordu. Milli kaleci için son olarak Suudi Arabistan'dan yoğun bir ilgi söz konusuydu. Uzun süredir Arap kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için ilk somut hamleyi Al Ettifaq yaptı. Berat Özdemir'i de kadrosunda bulunduran Al Ettifaq'ın, yakın zamanda Trabzonspor'a resmi teklif sunması bekleniyor.

SICAK BAKIYOR
Uğurcan için maaş olarak 4 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkartan Suudi Arabistan ekibinin, önereceği bonservis bedeli merak konusu. Daha önce hedefini Avrupa olarak belirleyen ancak yüksek maaş teklifi sonrası kafası karışan Uğurcan'ın, Arabistan opsiyonuna sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin, kaptanın olası satışından 8-10 milyon Euro civarı bir rakam beklediği gelen haberler arasında... (Fanatik)


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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Uğurcan Çakır için teklif geldi
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