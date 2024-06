Ozan Kabak'ın açıklaması şöyle:

"Hazmetmesi zor bir durum. Sakatlığım nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağım ve turnuvayı kaçıracağım. Değişmeyen şey sevdiğim işi yeniden yapabilmek için duyduğum büyük istek. Her zamankinden daha hırslıyım. Bir an önce sahalara dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kalbim takım arkadaşlarımla birlikte."