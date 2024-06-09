Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Zaha’ya çalıştı!

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da geriye Wilfried Zaha'nın gösterdiği kötü performans kaldı. Tüm imkânlar sefer edilerek transfer edilen ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen Fildişili sol kanat, birkaç maç dışında beklentilerin altında kaldı. İsteksiz tavırlarıyla teknik heyete saçbaş yoldururken yatırımın karşılığını veremediği gibi 1 yıllık maliyetiyle de Cimbom'un 1 sezonunu harcadı. Zaha'ya bonservisi elinde olduğu için 2.33 milyon Euro imza parası ve 4.35 milyon Euro da senelik ücret veren Cimbom'un kasasından toplamda 6.7 milyon Euro çıktı.



GALATASARAY KULÜBÜ İLE 2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Aslan, takıma katkıda bulunması için aldığı 31 yaşındaki yıldız oyuncuya tüm sezon boyunca Futbol Federasyonu'ndan kazandığı paranın neredeyse tamamını ödedi. Lige katılım, puan primi, şampiyonluk payı ve son zaferinden 241.6 milyon TL (6.9 milyon Euro) kazanan G.Saray'ın elinde sadece 220 bin Euro kaldı, gerisi ise Zaha'nın cebini doldurdu. Oyuncunun 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.