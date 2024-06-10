Futbol artık 11 kişiyle oynanmıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, "Buradaki futbolcuların hepsi, oynayabilecek kapasitede. Bazılarını kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Hepsi beni çok zorladı. Ama istatistiklere bakarak karar almıyoruz. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B'de bu sezon 20 gol atan Tutino'yu kadroya katardı. Şuna da inanmıyorum, sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayabileceğiniz bir futbol kalmadı.
Her maçta 5 değişiklik hakkı var ve bütün hocalar bunları kullanıyor. Planları yaparken 16 futbolcu üzerinden gitmeniz gerekiyor. 8 gün kala da bazı oyuncularımızın da dinlenmesi gerekiyor. O yüzden kimseyi lüzum olmadan riske etmeye gerek yok" dedi. Arda Güler'in hangi pozisyonda oynayacağıyla ilgili soruya ise 49 yaşındaki çalıştırıcı, "İki pozisyonu da (On numara ve sağ kanat) oynayabilecek kapasitede bir futbolcumuz. Bizim oyun sistemimizde, topsuz olduğumuz anlarda kanatlardan çok geriye gelmemelerini istiyoruz. O pozisyonda iyi oynayabileceğini düşünüyorum"
şeklinde yanıtladı. Basın toplantısını Türkçe olarak "Teşekkürler, iyi akşamlar" diyerek tamamladı.
SON PROVADA RAKİP POLONYA
Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçını Polonya ile oynayacak. Milliler, salı günü İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
İsmail ve İrfan belirleyecek!
Geniş kadroya alınmayanı, turnuva kadrosundan çıkartılanı… Montella ile aynı fikirde olmadığımız birkaç futbolcu var. Ama sorumluluk İtalyan hocada, sınırsız destek de Türk Milleti'nde. Sezonu sakat tamamlayan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin Milli Takım 11'i için çok kilit isimler olduğunu düşünüyorum.
Onların form grafiği bence turnuvada kariyerimizi belirleyecek. Montella pivot santrfor kullanmak zorunda değil. İnandığı oyun planı skor ürettiği sürece en önde oynayanın tiplemesini tartışmaya gerek yok. Bugünkü sınav, turnuvadaki ilk maçın da çok net provası olacak.