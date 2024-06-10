Futbol artık 11 kişiyle oynanmıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, "Buradaki futbolcuların hepsi, oynayabilecek kapasitede. Bazılarını kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Hepsi beni çok zorladı. Ama istatistiklere bakarak karar almıyoruz. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B'de bu sezon 20 gol atan Tutino'yu kadroya katardı.Her maçta 5 değişiklik hakkı var ve bütün hocalar bunları kullanıyor. Planları yaparken 16 futbolcu üzerinden gitmeniz gerekiyor. 8 gün kala da bazı oyuncularımızın da dinlenmesi gerekiyor. O yüzden kimseyi lüzum olmadan riske etmeye gerek yok" dedi. Arda Güler'in hangi pozisyonda oynayacağıyla ilgili soruya ise 49 yaşındaki çalıştırıcı, "İki pozisyonu da (On numara ve sağ kanat) oynayabilecek kapasitede bir futbolcumuz.şeklinde yanıtladı. Basın toplantısını Türkçe olarak "Teşekkürler, iyi akşamlar" diyerek tamamladı.Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçını Polonya ile oynayacak. Milliler, salı günü İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı.Geniş kadroya alınmayanı, turnuva kadrosundan çıkartılanı… Montella ile aynı fikirde olmadığımız birkaç futbolcu var. Ama sorumluluk İtalyan hocada, sınırsız destek de Türk Milleti'nde.Onların form grafiği bence turnuvada kariyerimizi belirleyecek. Montella pivot santrfor kullanmak zorunda değil. İnandığı oyun planı skor ürettiği sürece en önde oynayanın tiplemesini tartışmaya gerek yok. Bugünkü sınav, turnuvadaki ilk maçın da çok net provası olacak.