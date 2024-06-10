Kayserispor’da görev dağılımın yapıldı

Hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında Kayserispor'da güven tazeleyen mevcut başkan Ali Çamlı; A takımını belirledi. Asil listeye 11 kişi dahil eden, 11 de yedek yönetim kurulu belirleyen başkan Ali Çamlı, görev dağılımını gerçekleştirdi.
İşte görev dağılımı şu şekilde;
Başkan - Ali Çamlı
Başkan Yardımcısı-Erol Çetin
Asbaşkan- Nurettin Açıkalın
Genel Sekreter-Rıza Erkut Yurdemi
Avrupa Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı- Ali Hızar
Avrupa Sorumlusu-Yeşim Akpınar ve Hasan Irmak
Hukuk İşleri Sorumlusu-Emir Akpınar
Alt yapı sorumlusu-Samet Koç
Stadyum, Tesisler Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı-Süleyman Akın
Yönetim Kurulu Üyesi-Tufan Koç