Kayserispor’da görev dağılımın yapıldı

Hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında Kayserispor'da güven tazeleyen mevcut başkan Ali Çamlı; A takımını belirledi. Asil listeye 11 kişi dahil eden, 11 de yedek yönetim kurulu belirleyen başkan Ali Çamlı, görev dağılımını gerçekleştirdi.İşte görev dağılımı şu şekilde;Başkan - Ali ÇamlıBaşkan Yardımcısı-Erol ÇetinAsbaşkan- Nurettin AçıkalınGenel Sekreter-Rıza Erkut YurdemiAvrupa Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı- Ali HızarAvrupa Sorumlusu-Yeşim Akpınar ve Hasan IrmakHukuk İşleri Sorumlusu-Emir AkpınarAlt yapı sorumlusu-Samet KoçStadyum, Tesisler Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı-Süleyman AkınYönetim Kurulu Üyesi-Tufan Koç