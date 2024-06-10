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Giriş Tarihi: 10.6.2024 15:12

Kayserispor’da görev dağılımın yapıldı

İHA
Kayserispor’da görev dağılımın yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve başlayan yönetim kurulu, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında Kayserispor'da güven tazeleyen mevcut başkan Ali Çamlı; A takımını belirledi. Asil listeye 11 kişi dahil eden, 11 de yedek yönetim kurulu belirleyen başkan Ali Çamlı, görev dağılımını gerçekleştirdi.

İşte görev dağılımı şu şekilde;

Başkan - Ali Çamlı
Başkan Yardımcısı-Erol Çetin
Asbaşkan- Nurettin Açıkalın
Genel Sekreter-Rıza Erkut Yurdemi
Avrupa Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı- Ali Hızar
Avrupa Sorumlusu-Yeşim Akpınar ve Hasan Irmak
Hukuk İşleri Sorumlusu-Emir Akpınar
Alt yapı sorumlusu-Samet Koç
Stadyum, Tesisler Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı-Süleyman Akın
Yönetim Kurulu Üyesi-Tufan Koç
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Kayserispor’da görev dağılımın yapıldı
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