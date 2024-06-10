SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Zeki Çelik için harekete geçti

Galatasaray'da öncelikli olarak belirlenen mevkiler arasında sağ bek, 10 numara, orta saha ve forvet var. Icardi'nin yedeğini arayan Cimbom'da Mertens'in durumuna göre başka bir isim alınacak. Orta sahada ise Oliveira gönderilebilirse buraya da takviye yapılacak. Sağ bek için de birçok isimle görüşülüyor.

İngiltere'den Aaron Wan-Bissaka'yı listesine alan Aslan, alternatifini çoktan hazırladı. Yerli bir futbolcu almak isteyen teknik heyet ve yönetim kadronun geniş tutulabilmesi adına gerekli adımları attı ve ilk görüşme gerçekleştirildi. İtalyan ekibi Roma'da forma giyen ve geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan Zeki Çelik'in durumu netleşmeye başladı. Başkent ekibinde, istediği süreleri bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı konuşulan 27 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in dev ekibi devreye girdi. Yeni sezonda mutlak bir sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray aradığı ismi Serie A'da buldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Galatasaray, Zeki Çelik'i transfer etmek için Roma ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberin detaylarında, iki kulüp arasında yapılan görüşmenin olumlu geçse de hala masada pürüzlerin olduğu kaydedildi. Çizme basını, iki ekibin pürüzleri halledeceğini ve Zeki Çelik'in EURO 2024'ün ardından sarı-kırmızılılara imza atacağını da belirtti. Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maçta 1521 dakika süre bulabildi. Deneyimli sağ bek oyuncusu, bu sürelerde 2 asist yaparak takımına skor katkısı verdi. (Akşam)