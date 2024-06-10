SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı geliyor!

BEŞİKTAŞ, G.SARAY'IN DA İSTEDİĞİ OYUNCUYA TALİP OLDU

Kadro yapılanmasını sağlam tutmak isteyen Beşiktaş'ta Norveçli oyuncu Svensson'un durumu da henüz net değil. Bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim ve teknik heyet, Galatasaray'ın da talip olduğu Sparta Prag'ın yıldızı Preciado'ya göz dikti.

Geride kalan sezonda Genk'ten 2 milyon euro'ya transfer edilen Ekvadorlu oyuncu 28 maça çıktı. 3 gol atıp 6 da asist yaparak kendini göstermeyi başardı. Özellikle de UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynanan 2 maçta dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız 37 kez milli takım forması giydi.