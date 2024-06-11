2. golü yemedik sayıyorum

A
Milli Takım Teknik Direktörü Montella, yenilgiyi şöyle yorumladı: "Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim.
Hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederlerse zarar verirler. İkinci golde tacı önden attılar. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor.
Çok çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Polonya deplasmanında rakipten daha çok şut atıyoruz (22/11) ama bitiriciliğimiz yok.
Riske girmek istemediğimiz defansif oyuncularımız vardı. Ofansif anlamda büyük bir zenginliğimiz vardı sahada. İrfan'ın 17 golü var. Kerem'in 15, Semih'in 12, Hakan'ın 18 golü var.
En iyiler sahadaydı ama golü de atmamız gerekiyor. Böyle bir maçtan sonra endişeye kapılmamak gerekiyor. Pozisyon üretmekte sıkıntı olsa endişelenebilirdik. İkinci golü hak etmedik. O yüzden ben o golü yenmemiş sayıyorum."
'ARDA İYİYDİ'
Montella, İkinci yarıda İrfan Can'ın yerine giren Arda için "Çok iyi oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımız dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi" dedi. İşte genç yıldızın rakamları:
Dakika: 45
Topla buluşma: 52
Pas %: 89
Şut pası: 4
Şut: 2/4
İkili mücadele: 9/9
Top kapma: 5