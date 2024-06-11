2. golü yemedik sayıyorum

Milli Takım Teknik Direktörü Montella, yenilgiyi şöyle yorumladı:Hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederlerse zarar verirler.Çok çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim.Riske girmek istemediğimiz defansif oyuncularımız vardı.En iyiler sahadaydı ama golü de atmamız gerekiyor. Böyle bir maçtan sonra endişeye kapılmamak gerekiyor. Pozisyon üretmekte sıkıntı olsa endişelenebilirdik. İkinci golü hak etmedik. O yüzden ben o golü yenmemiş sayıyorum."Montella, İkinci yarıda İrfan Can'ın yerine giren Arda için "Çok iyi oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımız dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi" dedi. İşte genç yıldızın rakamları:Dakika: 45Topla buluşma: 52Pas %: 89Şut pası: 4Şut: 2/4İkili mücadele: 9/9Top kapma: 5