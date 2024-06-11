Aslan’ın gözü İvan İliç’te

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.Takımın atom karıncası Torreira'ya ofansif gücü yüksek bir partner arayan yönetim, bu ismi İtalya'da buldu ve Torino'nun genç yıldızı İvan İliç'i listeye aldı.Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek İliç, uzun süredir Galatasaray scoutları tarafından takip ediliyor.Torino ile pazarlıklara başlamaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak.Torino ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İvan İliç, geride kalan sezonda 33 maça çıktı ve 4 gol-2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan başarılı orta saha, Sırp Milli Takımı ile 16 karşılaşmada sahaya çıktı. G.Saraylı yetkililerin son olarak 8 Haziran'da oynanan İsveç-Sırbistan maçında 90 dakika sahada kalan oyuncuyu canlı izlediği kaydedildi.