Beşiktaş, Haller’i kadrosuna katmaya çok yakın

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Sebastian Haller'i renklerien bağlamak için yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş, testis kanserini atlatarak sahalara geri dönen ancak zaman zaman sakatlık problemi olan futbolcunun sağlık raporlarını inceliyor.

Haberde Borussia Dortmund'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Haller'in ayrılığı için kolaylık sağlayacağı da belirtildi.

Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bonservisi biraz daha indirmek için çalıştığı belirtilirken Haller'in de Alman ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Haller geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.