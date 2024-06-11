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Giriş Tarihi: 11.6.2024 15:14

Beşiktaş ilk transferini yapmak üzere

DHA
Beşiktaş ilk transferini yapmak üzere

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun ilk transferini stoper hattına yapıyor. Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma aşamasına geldi.

Transfer çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma aşamasına geldi.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperi ve menajerini İstanbul'a davet eden Beşiktaş yönetimi, son görüşmeleri burada yapacak. Kesin anlaşmanın sağlanması halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Paulista ile resmi sözleşme imzalanacak.

Bu arada perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için, cuma günü resmi imza töreni yapılması planlanıyor.

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Beşiktaş ilk transferini yapmak üzere
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