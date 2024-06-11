EURO 2024’te 4 maça Arena AufSchalke ev sahipliği yapacak

Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Almanya'nın 10 şehir ve stadında organize edilecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden biri de Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke olacak. Şampiyonadaki 4 maç bu statta oynanacak.

Arena AufSchalke, grup aşamasında 3, son 16 turunda ise bir maç için kapılarını açacak.

Stattaki maç planlaması şöyle:

16 Haziran: Sırbistan-İngiltere

20 Haziran: İspanya-İtalya

26 Haziran: Gürcistan-Portekiz

30 Haziran: Son 16 turu

TARİHİ

Avrupa'nın en modern statları arasında yer alan Arena AufSchalke, 2001 yılında açıldı.

Toplam kapasitesi lig maçlarında 61 bin 481 iken, uluslararası maçlarda yalnızca koltuklu seyirci alınması sebebiyle kapasite 53 bin 994 kişiye düşürülüyor.

Almanya'da Schalke 04'ün kullandığı stadyum, Avrupa Şampiyonası'nda maçlarda 50 bin kişiyi ağırlayacak.

2014-15 sezonu başında oyuncuların kullandığı çıkış tüneli, Ruhr bölgesindeki maden ocaklarından esinlenerek kömür madeni şeklinde dizayn edilmişti.

ÖZELLİKLERİ

Arena AufSchalke, zemin olarak 105 metre uzunluğa ve 68 metre genişliğe sahip.

Zemin ısıtması bulunan stadın en önemli özelliği ise hareketli, özel bir çatı sistemine sahip olması.

Stadın çatısı, hava koşullarına göre 30 dakika içerisinde açılıp kapanabiliyor.

2004 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

2004 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali de Arena AufSchalke'de oynandı.

Fransa'nın Monaco ekibiyle Portekiz'in Porto takımlarını karşı karşıya getiren mücadeleyi 3-0 kazanan Porto, kupanın sahibi oldu.

Stadyum ayrıca 2006 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final dahil beş maça ev sahipliği yaptı.