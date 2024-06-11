Fenerbahçe’de kiralıktan dönenlerin listesi kabarık!

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada adını duyurdu. Sarı-Lacivertli takımda kiralık olarak gönderilen isimler de takıma geri dönecekler. Emre Mor, Tiago Çukur, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Emre Demir, Burak Kapacak ve Joao Pedro yeniden kadroya dahil olacak. Mourinho ve ekibi, bu futbolcularla ilgili kararını sonra verecek.

BRANCO'DAN 1 HAFTA MOLA

Bu arada transfer operasyonlarında kilit isim olan, yönetime de ilk olarak Jose Mourinho ismini sunan Mario Branco tatile çıkıyor. Birçok yıldız transferi bitiren Portekizli isim başkanlık seçiminin hemen ardından dinlenmeye başladı. Branco, yaklaşık olarak 1 hafta İstanbul'da olmayacak ve döndüğünde tam gaz transfer görüşmelerine devam edecek.