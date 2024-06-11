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Giriş Tarihi: 11.6.2024 11:18

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Youssouf Fofana'dan flaş karar!

Galatasaray’ın transfer listesinde olan Youssouf Fofana’dan flaş karar!

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta sahaya yeni bir takviye yapmanın peşinde. Cimbom'un transfer listesinde olduğu iddia edilen ve Monaco'da forma giyen Youssouf Fofana kararını verdi.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da oynayan ve geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Youssouf Fofana transfer için kararını verdi.

FOFANA AYRILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fofana, yaz transfer döneminde kesin olarak Monaco'dan ayrılacak. Yıldız futbolcu ile ilgilenen Galatasaray'ın da Fofana'yı yakından takip ettiği iddia ediliyor.

2019/20 sezonunun devre arası transfer döneminde Strasbourg'tan Monaco'ya transfer olan Fofana, 175 maçta 7 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

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Galatasaray'ın transfer listesinde olan Youssouf Fofana'dan flaş karar!
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