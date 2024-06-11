Galatasaray’ın transfer listesinde olan Youssouf Fofana’dan flaş karar!

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da oynayan ve geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Youssouf Fofana transfer için kararını verdi.

FOFANA AYRILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fofana, yaz transfer döneminde kesin olarak Monaco'dan ayrılacak. Yıldız futbolcu ile ilgilenen Galatasaray'ın da Fofana'yı yakından takip ettiği iddia ediliyor.

2019/20 sezonunun devre arası transfer döneminde Strasbourg'tan Monaco'ya transfer olan Fofana, 175 maçta 7 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.