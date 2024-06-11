Mourinho’nun ne yaptığına bakmam!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başına geçen Mourinho için de konuşan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:Hep 'Mayıslar bizimdir' dedik, mayıslar bizim oldu. Seneye de mayıslar bizim olacak.Kutlamadan çok, şampiyonluğu seven bir takımız. Şampiyonluk önemli ama her şey insani. Belli bir yerden sonra rutine dönüyor. Çok uzun sene şampiyon olmayan takım olsa daha farklı olur. Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz!Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Sürpriz bir karakter. 2 sene önce de Jorge Jesus gelmişti. Biz kendi takımımıza bakacağız. Amacım kendi oyunumuza odaklanmak.Transferde ilk başta 4 oyuncu düşünüyoruz. Direkt katkı verecek isimler alacağız. İcardi gibi önemli bir oyuncumuz var. Onunla ve onsuz oynayabilecek bir isim de arıyoruz.İtalya'daydım. Zaniolo'nun menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim.