SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’a yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin 2020- 21'de bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi, sezonun sona ermesiyle bitti. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mukavelesinin uzatılmasına karar verildi. Tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık yeni kontrat yapılacağı öğrenildi.
Maaşının ne olacağını ise yönetim belirleyecek. Performansıyla beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz sezon ligde sadece 16 maçta 596 dakika sahada kalabilen Mert Hakan, sık sık olaylarla gündeme gelmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mert Hakan'a çok kızdım ama gerçek bir Fenerbahçeli. İnşallah kalır" ifadelerini kullanmıştı.
CRESPO'YA GÜN DOĞDU
Bu arada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho, Miguel Crespo'yu da antrenmanlarda görmek istiyor. Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak.
Mourinho'nun, 27 yaşındaki orta saha ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi. İspanyol takımında 15 maçta forma giyen Crespo, gol ve asist üretemedi.