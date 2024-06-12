SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fofana, Aslan’ın cebini yaktı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Fransız orta saha Youssouf Fofana'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, yıldız futbolcu Youssouf Fofana için kulübü AS Monaco ile temasa geçti. Monaco'nun Fofana için 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, oyuncunun da yıllık 6 milyon euro net maaş istediği belirtildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan önceki gün çıkan haberlerde 25 yaşındaki oyuncunun Monaco'dan ayrılma kararı aldığı ve bu kararını da kulübüne ilettiği kaydedilmişti. Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Fofana, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti. (Sports Digitale)

