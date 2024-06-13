SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da rota yeniden Ramalho

Sezonu PSV'de tamamlayan Brezilyalı defans oyuncusu Andre Ramalho'nun sözleşmesi takımıyla bitti. Hollanda kulübü kendisiyle devam etmeme kararı aldı. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri de Ocak ayında teklif veren Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ülkesinin liginden tanıdığı Ramalho için olumlu görüş verdiği belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, PSV ile anlaşması biten ancak kulübü tarafından 33 maçta oynanmasına ve kaptan olarak sezonu bitirmesine rağmen kendisine sözleşme verilmeyen Andre Ramalho ile temas kuruldu. Bu sezon PSV ile 46 maça çıkan Ramalho, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

