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Giriş Tarihi: 16.6.2024 11:48

Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

AA
Türkiye’nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ile tarihinde 6. kez bu organizasyonda mücadele edecek.

Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri lider geçerek 6. kez finallerde boy gösterecek. Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez yabancı bir teknik adam olan İtalyan Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti. Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi. Turnuva tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2020'de Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele ettiği grubu 1 gol atarak puansız kapattı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:

Yıl Tur O G B M A Y
1960 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1964 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1968 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1972 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1976 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1980 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1984 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1988 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1992 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5
2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4
2004 Play-off aşamasında elendi - - - - - -
2008 Yarı final 5 3 0 2 8 9
2012 Play-off aşamasında elendi - - - - - -
2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4
2020 1. Tur 3 0 0 3 1 8

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI
Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:

Fransa 1960
Türkiye - Romanya: 2 - 0
Romanya - Türkiye: 3 - 0

İspanya 1964
İtalya - Türkiye: 6 - 0
Türkiye - İtalya: 0 - 1

İtalya 1968
Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - İspanya: 0 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1
İspanya - Türkiye: 2 - 0
Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-İspanya 6 3 2 1 6 2 8
2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7
3-Serbest İrlanda 6 2 1 3 5 8 5
4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4


Belçika 1972
Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Polonya - Türkiye: 5 - 1
Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Polonya: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-Batı Almanya 6 4 2 0 10 2 10
2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6
3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5
4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3

Yugoslavya 1976
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1
Türkiye - İsviçre: 2 - 1
SSCB - Türkiye: 3 - 0
İsviçre - Türkiye: 1 - 1
Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - SSCB: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8
2-Serbest İrlanda 6 3 1 2 11 5 7
3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6
4-İsviçre 6 1 1 4 6 11 3

İtalya 1980
Galler - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Malta: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0
Malta - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Galler: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-Batı Almanya 6 4 2 0 17 1 10
2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7
3-Galler 6 3 0 3 11 8 6
4-Malta 6 0 1 5 2 21 1

Fransa 1984
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Avusturya - Türkiye: 4 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1
Türkiye - Avusturya: 3 - 1

Takımlar O G B M A Y P
1-Batı Almanya 8 5 1 2 15 5 11
2-Kuzey İrlanda 8 5 1 2 8 5 11
3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9
4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7
5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2

Batı Almanya 1988
Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 0
İngiltere - Türkiye: 8 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3

Takımlar O G B M A Y P
1-İngiltere 6 5 1 0 19 1 11
2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8
3-Kuzey İrlanda 6 1 1 4 2 10 3
4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2

İsveç 1992
Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0
Türkiye - Polonya: 0 - 1
Polonya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 1
İngiltere - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3

Takımlar O G B M A Y P
1-İngiltere 6 3 3 0 7 3 9
2-Serbest İrlanda 6 2 4 0 13 6 8
3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7
4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0

İngiltere 1996

Elemeler
Macaristan - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - İzlanda: 5 - 0
Türkiye - İsviçre: 1 - 2
Türkiye - İsveç: 2 - 1
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Macaristan: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 0 - 0
İsveç - Türkiye: 2 - 2

Takımlar O G B M A Y P
1-İsviçre 8 5 2 1 15 7 17
2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15
3-İsveç 8 2 3 3 9 10 9
4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8
5-İzlanda 8 1 2 5 3 12 5

Finaller

Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
Türkiye - Portekiz: 0 - 1
Türkiye - Danimarka: 0 - 3

Hollanda-Belçika 2000

Elemeler
Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 0
Türkiye - Finlandiya: 1 - 3
Türkiye - Moldova: 2 - 0
Finlandiya - Türkiye: 2 - 4
Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Almanya - Türkiye: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19
2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17
3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10
4-Kuzey İrlanda 8 1 2 5 4 19 5
5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4

Play-off maçları
İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0

Finaller

Grup maçları
Türkiye - İtalya: 1 - 2
İsveç - Türkiye: 0 - 0
Belçika - Türkiye: 0 - 2

Çeyrek final
Türkiye - Portekiz: 0 - 2

Portekiz 2004

Elemeler
Türkiye - Slovakya: 3 - 0
Makedonya - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0
İngiltere - Türkiye: 2 - 0
Slovakya - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Makedonya: 3 - 2
Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - İngiltere: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-İngiltere 8 6 2 0 14 5 20
2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19
3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10
4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6
5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1

Play-off maçları
Letonya - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Letonya: 2 - 2

Avusturya-İsviçre 2008

Elemeler
Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Macaristan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Yunanistan - Türkiye: 1 - 4
Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)
Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2
Malta - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - Macaristan: 3 - 0
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Yunanistan: 0 - 1
Norveç - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31
2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24
3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23
4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13
5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12
6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12
7-Malta 12 1 2 9 10 31 5

Finaller

Grup maçları
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Çekya: 3 - 2

Çeyrek final
Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)

Yarı final
Türkiye - Almanya: 2 - 3

POLONYA-UKRAYNA 2012

Elemeler
Kazakistan - Türkiye: 0 -
Türkiye - Belçika: 3 - 2
Almanya - Türkiye: 3 - 0
Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Avusturya: 2 - 0
Belçika - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 2 - 1
Avusturya - Türkiye: 0 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 3
Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30
2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17
3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15
4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12
5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7
6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4

Play-off maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3
Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0

FRANSA 2016

Elemeler
İzlanda - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekya: 1 - 2
Letonya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 3 - 1
Hollanda - Türkiye: 1 - 1
Kazakistan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Letonya: 1 - 1
Türkiye - Hollanda: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - İzlanda: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P
1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22
2.İzlanda 10 6 2 2 17 6 20
3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18
4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13
5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5
6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5

FİNALLER

Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
İspanya - Türkiye: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2

EURO 2020

Elemeler
Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - Moldova: 4 - 0
Türkiye - Fransa: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Andorra: 1 - 0
Moldova - Türkiye: 0 - 4
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Fransa - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İzlanda: 0 - 0
Andorra - Türkiye: 0 - 2

Takımlar O G B M A Y P
1.Fransa 10 8 1 1 25 6 25
2.Türkiye 10 7 2 1 18 3 23
3.İzlanda 10 6 1 3 14 11 19
4.Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13
5.Andorra 10 1 1 8 3 20 4
6.Moldova 10 1 0 9 4 26 3


EURO 2024

Elemeler
Ermenistan-Türkiye: 1-2
Türkiye-Hırvatistan: 0-2
Letonya-Türkiye: 2-3
Türkiye-Galler: 2-0
Türkiye-Ermenistan: 1-1
Hırvatistan-Türkiye: 0-1
Türkiye-Letonya: 4-0
Galler-Türkiye: 1-1

Takımlar O G B M A Y P
1.Türkiye 8 5 2 1 14 7 17
2.Hırvatistan 8 5 1 2 13 4 16
3.Galler 8 3 3 2 10 10 12
4.Ermenistan 8 2 1 4 9 11 8
5.Letonya 8 1 0 7 5 19 3

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Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası
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