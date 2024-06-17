Son dakika haberi: Arda Turan, Galatasaraylı yıldızla anlaştı!

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözlemesi bulunan forvet Halil Dervişoğlu, yeni sezonda takımda düşünülmüyor.

Sarı kırmızılı oyuncuyu Bodrumspor'dan sonra ligin bir başka yeni takımı Eyüpspor da transfer etmek için girişimlere başladı.

24 yaşındaki oyuncunun Eyüpspor ile prensipte anlaştığı ve önümüzdeki sezon Arda Turan'ın çalıştırdığı takıma geçiş yapacağı öğrenildi.

AYRILIK İÇİN KOLAYLIK SAĞLANACAK

Galatasaray, 24 yaşındaki forveti geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılıların takımdan ayrılmasını istediği Halil için bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla başladığı sezona Hatayspor'da nokta koydu. Geçtiğimiz sezon her iki takımla toplamda 31 maça çıkan Halil, 4 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.