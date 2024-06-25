Acun Ilıcalı’nın yıldızı Philogene, Barcelona’ya

İngiltere Championship ekibi Hull City forması giyen Jaden Philogene için Barcelona harekete geçti. Relevo'da yer alan habere göre, Barcelona, 22 yaşındaki futbolcuyu yakın markaja aldı.

Katalan devinin yüksek maliyeti nedeniyle Nico Williams transferinden vazgeçtiği, Philogene'i ise satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ifade edildi. Hull City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jaden Philogene, İngiliz ekibiyle 32 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.



