Bizi destekleyin başka Milli Takım yok!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya ile oynayacağımız maç öncesi soruları yanıtladı. Eleştirilere cevap veren İtalyan hoca, "Hedeflerimiz belli. Pozitif durumdayız. Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir Milli Takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor.Milli Takım'da 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar.Başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz" dedi.Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili ise Montella, "Çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi.Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor. Son maçta da doktorumuz, sağlık ekibimiz ve futbolcu ile birlikte karar verildi" ifadelerini kullandı.Altay Bayındır'ın kendi kulübünde forma giyemediği ve neden Uğurcan değil de onun oynadığı yönündeki soruya ise3 harika kalecimiz var. Birini seçince ikisi üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi" yanıtını verdi. Sözlerini de şöyle tamamladı: "Rakibimiz belki kendi silahlarını son dakikalara saklayabilir ama bizim belirli bir oyun tarzımız var. Maçın başından sonuna kadar biz avantajlıyız."Montella, Arda Güler ile olan görüntüsünü şöyle anlattı: "Arda'nın topsuz çalışma yapması gerekiyordu ancak orada hata yapmış olabilir. Top varken kendinizi kontrol edemezsiniz, kontrol edemezseniz riske girersiniz. O yüzden ben ona orada hatırlattım başka bir çalışma yapması gerektiğini."