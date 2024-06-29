SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaniolo, Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı

Galatasaray'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiraladığı ancak İngiliz takımının satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nicolo Zaniolo'nun yine geçici transferle Sarı kırmızılı takımdan ayrılması gündemde... İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberinde, yıldız futbolcunun transferi için Fiorentina ile Atalanta'nın rekabet halinde olduğu belirtilirken, "Önümüzdeki birkaç saat Zaniolo cepheside oldukça sıcak geçecek" yorumu yapıldı.



Haber detayında, Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'a satın almak hakkıyla birlikte cazip bir kiralama teklifi sunduğu ifade edildi. Ancak bu teklifte zorunlu satın alma opsiyonunun yer almamasının Galatasaray tarafından olumlu karşılanmadığı belirtildi.

Fiorentina'nın ise Zaniolo transferinde daha istekli olduğu vurgulanırken, İtalyan kulübü yönetiminin bu transfere çok önem verdiği verdiği ve Galatasaray'ı ikna etmek için satın alma zorunluluğu olan bir kiralama teklifinde bulunacağı ileri sürüldü. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun transferinin birkaç gün içinde çözülmesinin beklendiği ifade edildi.



TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Bu arada Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda niteliğinde bir hareket geldi. Fiorentina ve Atalanta'nın transferi için kapıştığı yıldız futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

